Journée champêtre et traditionnel aïoli – édition 2026 Moulin du Mas de Daudet Fontvieille

Informations pratiques

Fontvieille

Journée champêtre et traditionnel aïoli – édition 2026

Dimanche 4 octobre 2026 de 11h à 17h. Moulin du Mas de Daudet Chemin Claude et Rémy Thieuloy Fontvieille Bouches-du-Rhône

Tarif : 30 – 30 – 30 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-04 11:00:00

fin : 2026-10-04 17:00:00

Date(s) :

2026-10-04

Rendez-vous au Moulin Mas de Daudet à Fontvieille pour la journée champêtre et le traditionnel aïoli du club taurin Fontvieillois !Familles

Journée animée par la peña Ricard d’Alès



Inscription obligatoire pour le repas



Permanence des réservations téléphoniques :

Mardi 08 septembre 2026 de 19h à 20h

Jeudi 10 septembre 2026 de 19h à 20h

Mardi 15 septembre 2026 de 19h à 20h

Jeudi 17 septembre 2026 de 19h à 20h

Mardi 22 septembre 2026 de 19h à 20h

Jeudi 24 septembre 2026 de 19h à 20h



Retrait des tickets au siège du Club Taurin Fontvieillois (à côté des arènes) :

Samedi 26 septembre 2026 de 18h à 20h

Lundi 28 septembre 2026 de 18h à 20h



Passées ces dates, les places non retirées seront remises à la vente dans l’ordre de la liste d’attente. .

Moulin du Mas de Daudet Chemin Claude et Rémy Thieuloy Fontvieille 13990 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 54 81 30

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English :

Come along to the Moulin Mas de Daudet in Fontvieille for the country day and the traditional aioli organised by the Fontvieille bullfighting club!

L’événement Journée champêtre et traditionnel aïoli – édition 2026 Fontvieille a été mis à jour le 2026-09-06 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles