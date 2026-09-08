Journée champêtre et traditionnel aïoli – édition 2026 Moulin du Mas de Daudet Fontvieille
dimanche 4 octobre 2026 · Moulin du Mas de Daudet · Fontvieille
Informations pratiques
Fontvieille
Journée champêtre et traditionnel aïoli – édition 2026
Dimanche 4 octobre 2026 de 11h à 17h. Moulin du Mas de Daudet Chemin Claude et Rémy Thieuloy Fontvieille Bouches-du-Rhône
Tarif : 30 – 30 – 30 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-04 11:00:00
fin : 2026-10-04 17:00:00
Date(s) :
2026-10-04
Rendez-vous au Moulin Mas de Daudet à Fontvieille pour la journée champêtre et le traditionnel aïoli du club taurin Fontvieillois !Familles
Journée animée par la peña Ricard d’Alès
Inscription obligatoire pour le repas
Permanence des réservations téléphoniques :
Mardi 08 septembre 2026 de 19h à 20h
Jeudi 10 septembre 2026 de 19h à 20h
Mardi 15 septembre 2026 de 19h à 20h
Jeudi 17 septembre 2026 de 19h à 20h
Mardi 22 septembre 2026 de 19h à 20h
Jeudi 24 septembre 2026 de 19h à 20h
Retrait des tickets au siège du Club Taurin Fontvieillois (à côté des arènes) :
Samedi 26 septembre 2026 de 18h à 20h
Lundi 28 septembre 2026 de 18h à 20h
Passées ces dates, les places non retirées seront remises à la vente dans l’ordre de la liste d’attente. .
Moulin du Mas de Daudet Chemin Claude et Rémy Thieuloy Fontvieille 13990 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 54 81 30
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Come along to the Moulin Mas de Daudet in Fontvieille for the country day and the traditional aioli organised by the Fontvieille bullfighting club!
L’événement Journée champêtre et traditionnel aïoli – édition 2026 Fontvieille a été mis à jour le 2026-09-06 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles
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