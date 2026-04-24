Fontaine

Journée Champêtre

Terrain de foot Fontaine Aube

Tarif : – – Eur

12

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-17 09:00:00

fin : 2026-05-17

Date(s) :

2026-05-17

Le comité des fêtes et loisirs de Fontaine organise sa 11ème journée champêtre le Dimanche 17 Mai.

Au programme:

– une rando, 2 parcours de 8km et 10km, départ à 9h

– un barbecue convivial

Tarif: 12€

Réservation pas téléphone avant le 7 Mai 12 .

Terrain de foot Fontaine 10200 Aube Grand Est +33 7 55 66 83 85

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English :

L’événement Journée Champêtre Fontaine a été mis à jour le 2026-04-24 par Office de Tourisme de la Côte des Bar en Champagne