Journée Champêtre Fontaine
Journée Champêtre Fontaine dimanche 17 mai 2026.
Fontaine
Journée Champêtre
Terrain de foot Fontaine Aube
Tarif : – – Eur
12
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-17 09:00:00
fin : 2026-05-17
Date(s) :
2026-05-17
Le comité des fêtes et loisirs de Fontaine organise sa 11ème journée champêtre le Dimanche 17 Mai.
Au programme:
– une rando, 2 parcours de 8km et 10km, départ à 9h
– un barbecue convivial
Tarif: 12€
Réservation pas téléphone avant le 7 Mai 12 .
Terrain de foot Fontaine 10200 Aube Grand Est +33 7 55 66 83 85
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English :
L’événement Journée Champêtre Fontaine a été mis à jour le 2026-04-24 par Office de Tourisme de la Côte des Bar en Champagne