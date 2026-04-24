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Journée Champêtre Fontaine

Journée Champêtre Fontaine

Journée Champêtre Fontaine dimanche 17 mai 2026.

Adresse : Terrain de foot

Ville : 10200 Fontaine

Département : Aube

Début : dimanche 17 mai 2026

Fin : dimanche 17 mai 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif : 12 Tarif de base plein tarif

Fontaine

Journée Champêtre

Terrain de foot Fontaine Aube

Tarif : – – Eur
12
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-17 09:00:00
fin : 2026-05-17

Date(s) :
2026-05-17

Le comité des fêtes et loisirs de Fontaine organise sa 11ème journée champêtre le Dimanche 17 Mai.

Au programme:
– une rando, 2 parcours de 8km et 10km, départ à 9h
– un barbecue convivial

Tarif: 12€
Réservation pas téléphone avant le 7 Mai 12  .

Terrain de foot Fontaine 10200 Aube Grand Est +33 7 55 66 83 85 

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English :

L’événement Journée Champêtre Fontaine a été mis à jour le 2026-04-24 par Office de Tourisme de la Côte des Bar en Champagne

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