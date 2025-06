Journée champêtre ! Outarville 28 juin 2025 11:00

Loiret

Journée champêtre ! Bibliothèque Outarville Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-28 11:00:00

fin : 2025-06-28 18:00:00

Date(s) :

2025-06-28

Venez vivre une parenthèse enchantée le temps d’une journée champêtre, entre nature, bonne humeur et moments de partage autour d’un délicieux pique-nique en plein air et d’activités pour petits et grands !

Bibliothèque

Outarville 45480 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 39 50 19

English :

Come and enjoy an enchanted day in the countryside, with nature, good spirits and moments of sharing over a delicious outdoor picnic and activities for young and old!

German :

Erleben Sie einen zauberhaften Tag auf dem Land, der Natur, gute Laune und gemeinsame Momente bei einem köstlichen Picknick im Freien sowie Aktivitäten für Groß und Klein bietet!

Italiano :

Venite a godervi una giornata incantata in campagna, tra natura, buonumore e un delizioso picnic all’aperto e attività per tutte le età!

Espanol :

Venga a disfrutar de un día encantado en el campo, con naturaleza, buen humor y un delicioso picnic al aire libre y actividades para todas las edades

