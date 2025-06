Journée champêtre Saint-Michel-de-Bannières 6 juillet 2025 09:00

Lot

Journée champêtre Saint-Michel-de-Bannières Lot

Tarif : 18 EUR

18

Tarif de base plein tarif

Tarif adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-06 09:00:00

fin : 2025-07-06

Date(s) :

2025-07-06

L’association Saint-Michel Passion vous invite à une journée conviviale et festive en plein air randonnée familiale accompagnée le matin, suivie d’un repas champêtre avec menu complet, animations et buvette (sur réservation). Pensez à apporter votre assiette et vos couverts.

– 9h Départ randonnée familiale accompagnée (VTT 15 km ou pédestre 6 km), avec ravitaillement offert inscription gratuite

– 12h Repas champêtre (kir, assiette apéritive, jambon braisé, pommes grenailles, fromage, glace, café, vin) 18 .

Saint-Michel-de-Bannières 46110 Lot Occitanie +33 6 83 15 52 96

English :

The Saint-Michel Passion association invites you to a convivial and festive open-air day: accompanied family hike in the morning, followed by a country-style meal with a full menu, entertainment and refreshments (reservation required). Please bring your own plates and cutlery.

German :

Der Verein Saint-Michel Passion lädt Sie zu einem geselligen und festlichen Tag im Freien ein: Begleitete Familienwanderung am Morgen, gefolgt von einem ländlichen Essen mit komplettem Menü, Animationen und Getränkestand (auf Reservierung). Denken Sie daran, Ihren Teller und Ihr Besteck mitzubringen.

Italiano :

L’associazione Saint-Michel Passion vi invita a una giornata conviviale e festosa all’aria aperta: escursione accompagnata per famiglie al mattino, seguita da un pranzo in stile rustico con menù completo, animazione e rinfresco (su prenotazione). Ricordate di portare il vostro piatto e le vostre posate.

Espanol :

La asociación Saint-Michel Passion le invita a una jornada de convivencia y fiesta al aire libre: excursión familiar acompañada por la mañana, seguida de una comida campestre con menú completo, animación y refrescos (previa reserva). No olvide traer su propio plato y cubiertos.

