Journée champignons au lac du Pont-à-l’Age Laurière

Journée champignons au lac du Pont-à-l’Age

Place du 8 Mai 1945 Laurière Haute-Vienne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Début : 2025-11-09

fin : 2025-11-09

2025-11-09

Venez bénéficier des connaissances partagées par des mycologues lors d’une excursion forestière en compagnie de Nature et Patrimoine dans les Monts d’Ambazac et de la Société Mycologique du Limousin . Prévoir un panier et un couteau pour la cueillette. Retrouvons-nous ensuite pour déjeuner, pour les personnes qui le souhaitent, à la salle du Village Vacances à Bersac-sur-Rivalier. De 14h à 17h, identification des espèces et exposition ouverte à tous, même pour les personnes qui n’ont pas participé à la cueillette du matin. .

Place du 8 Mai 1945 Laurière 87370 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 68 79 07 52 co-presidents@nature-patrimoine-montsdambazac.fr

