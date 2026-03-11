Journée Champignons et Auberge du Lac de la Magdeleine Gujan-Mestras
Journée Champignons et Auberge du Lac de la Magdeleine Gujan-Mestras dimanche 25 octobre 2026.
Journée Champignons
et Auberge du Lac de la Magdeleine Parc de la Chêneraie Gujan-Mestras Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-25
fin : 2026-10-25
Date(s) :
2026-10-25
Programme:
10h rendez-vous au Parc de la Chêneraie pour la cueillette (prévoir un panier). Ouvert à tous
14h à 17h Exposition commentée par la Société Linéenne de Bordeaux au Parc de la Chêneraie. Gratuit. .
et Auberge du Lac de la Magdeleine Parc de la Chêneraie Gujan-Mestras 33470 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 45 19 93 99 lesamisdelahume@hotmail.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Journée Champignons
L’événement Journée Champignons Gujan-Mestras a été mis à jour le 2026-03-09 par OT Gujan-Mestras