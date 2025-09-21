Journée chantante à Faverolles Salle de Convivialité Faverolles

Journée chantante à Faverolles Dimanche 21 septembre, 14h00, 17h00 Salle de Convivialité Haute-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T16:00:00

Fin : 2025-09-21T17:00:00 – 2025-09-21T18:30:00

Entre 14 h et 16 h, vous pourrez assister à un concert d’une chorale éphémère auquel chacun est invité à participer : il suffit simplement d’avoir envie de chanter !

À partir de 17 h, vous assisterez au concert d’Éléonore Bovon, qui interprétera Protest Song, suivi de la participation finale des choristes éphémères et des membres de l’Aubade Band.

La journée se clôturera autour d’une buvette apéritive.

Salle de Convivialité 1 rue Théodore Daigney, 52260 Faverolles Faverolles 52260 Haute-Marne Grand Est 06 84 86 63 19 https://atelierarcheologique.fr

