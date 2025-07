Journée chantier bénévole à Garat Les Compagnons du Végétal Puymoyen

Début : 2025-07-17

fin : 2025-07-17

2025-07-17

Venez découvrir l’association les compagnons du Végétal le jeudi 17 Juillet à l’Arbor’école de Garat à travers divers chantiers jardins .

Les Compagnons du Végétal I-Pôle Puymoyen 16400 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 51 31 64 40 contact@lescompagnonsduvegetal.fr

English :

Come and discover the association les compagnons du Végétal on Thursday July 17 at the Arbor?école in Garat through various « garden » workcamps.

German :

Lernen Sie am Donnerstag, den 17. Juli, in der Arbor?école in Garat den Verein Les Compagnons du Végétal kennen, der verschiedene Gartenprojekte durchführt.

Italiano :

Venite a scoprire l’associazione Les Compagnons du Végétal giovedì 17 luglio all’Arbor?école di Garat, con una serie di progetti di giardinaggio.

Espanol :

Venga a descubrir la asociación Les Compagnons du Végétal el jueves 17 de julio en la Arbor?école de Garat, con una serie de proyectos de jardinería.

L’événement Journée chantier bénévole à Garat Puymoyen a été mis à jour le 2025-07-11 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême