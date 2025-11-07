Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Journée chantier participatif Verdelais

Journée chantier participatif

Journée chantier participatif Verdelais vendredi 7 novembre 2025.

Journée chantier participatif

25 Rue des Carrières Verdelais Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-07
fin : 2025-11-07

Date(s) :
2025-11-07

Viens nous aider à trier, nettoyer, réparer, le temps d’une journée ! Ta patience et ta créativité seront les ingrédients parfaits.
Dans une ambiance conviviale, deviens acteur du réemploi.

Thème circuits, garages et petits véhicules

Pour participer, rien de plus simple, inscrivez-vous par mail.   .

25 Rue des Carrières Verdelais 33490 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 76 78 83  secondeviedujeu@gmail.com

English : Journée chantier participatif

German : Journée chantier participatif

Italiano :

Espanol : Journée chantier participatif

L’événement Journée chantier participatif Verdelais a été mis à jour le 2025-10-14 par La Gironde du Sud