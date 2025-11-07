Journée chantier participatif Verdelais
Journée chantier participatif Verdelais vendredi 7 novembre 2025.
Journée chantier participatif
25 Rue des Carrières Verdelais Gironde
Viens nous aider à trier, nettoyer, réparer, le temps d’une journée ! Ta patience et ta créativité seront les ingrédients parfaits.
Dans une ambiance conviviale, deviens acteur du réemploi.
Thème circuits, garages et petits véhicules
Pour participer, rien de plus simple, inscrivez-vous par mail. .
25 Rue des Carrières Verdelais 33490 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 76 78 83 secondeviedujeu@gmail.com
