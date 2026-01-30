Journée charcuterie et vin* Hops Stage Guéret
Pour changer des huîtres ce dimanche 1er février c’est charcuterie vin* et fromages ! Tout ce qu’il faut pour un apéro réussie entre copains.
On se retrouve à partir de 11h pour partager ce moment !
*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.* .
Hops Stage 1 Place du Marché Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 81 05 88
English :
