Journée Châtaignes Éguzon-Chantôme

Journée Châtaignes Éguzon-Chantôme samedi 4 octobre 2025.

Journée Châtaignes

Route de Messant Éguzon-Chantôme Indre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-04 09:30:00

fin : 2025-10-04

Date(s) :

2025-10-04

Journée Châtaignes organisée par l’Association Les Fruits du Terroir.

Venez partager une journée conviviale autour d’une collecte de châtaignes au cœur des bois et vous retrouver autour d’un repas commun. Chacun apporte un plat ou un dessert à partager, de préférence végétarien ou végétalien.

Fabrication de farine de châtaignes et de purée de marrons sur place.

Inauguration du panneau Géologie à Messant. .

Route de Messant Éguzon-Chantôme 36270 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 47 44 15 savoirsauterroir@gmail.com

English :

Conferences organized by the « Savoirs au Terroir » Association

German :

Conférences proposée par L’Association « Savoirs au Terroir »

Italiano :

Conferenze tenute dall’Associazione « Savoirs au Terroir »

Espanol :

Conferencias de la Asociación « Savoirs au Terroir

L’événement Journée Châtaignes Éguzon-Chantôme a été mis à jour le 2025-09-05 par BERRY