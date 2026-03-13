Journée cheval spéciale parents-enfants ferme de Vovady Montregard

Journée cheval spéciale parents-enfants

ferme de Vovady Le Marain Montregard Haute-Loire

Tarif : 80 – 80 – 80 EUR

le duo

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 09:00:00

fin : 2026-04-18 17:00:00

Date(s) :

2026-04-18

9h à 17h venez partager votre passion le temps d’une journée

80€ le duo

Réservation 06 17 37 48 67

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ferme de Vovady Le Marain Montregard 43290 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 10 95 14 19 fermedevovady@gmail.com

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English :

9am to 5pm come and share your passion for a day

80? per duo

Reservation 06 17 37 48 67

L’événement Journée cheval spéciale parents-enfants Montregard a été mis à jour le 2026-03-13 par Haut Pays du Velay Tourisme