Journée cheval spéciale parents-enfants ferme de Vovady Montregard
Journée cheval spéciale parents-enfants ferme de Vovady Montregard samedi 18 avril 2026.
Journée cheval spéciale parents-enfants
ferme de Vovady Le Marain Montregard Haute-Loire
Tarif : 80 – 80 – 80 EUR
le duo
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18 09:00:00
fin : 2026-04-18 17:00:00
Date(s) :
2026-04-18
9h à 17h venez partager votre passion le temps d’une journée
80€ le duo
Réservation 06 17 37 48 67
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ferme de Vovady Le Marain Montregard 43290 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 10 95 14 19 fermedevovady@gmail.com
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English :
9am to 5pm come and share your passion for a day
80? per duo
Reservation 06 17 37 48 67
L’événement Journée cheval spéciale parents-enfants Montregard a été mis à jour le 2026-03-13 par Haut Pays du Velay Tourisme