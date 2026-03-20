Journée Chill Yoga, bien-être Lieu dit Mascoutant Sarlande
Journée Chill Yoga, bien-être Lieu dit Mascoutant Sarlande samedi 11 avril 2026.
Journée Chill Yoga, bien-être
Lieu dit Mascoutant Domaine du Mas Coutant Sarlande Dordogne
Tarif : 65 – 65 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11
fin : 2026-04-11
Date(s) :
2026-04-11
Au programme Yoga intégral le matin, repas auberge espagnole, balade/ sieste/ jeux, bain nordique et sauna, Yin Yoga pour finir avec un max de zénitude.
Au programme Yoga intégral le matin, repas auberge espagnole, balade/ sieste/ jeux, bain nordique et sauna, Yin Yoga pour finir avec un max de zénitude. .
Lieu dit Mascoutant Domaine du Mas Coutant Sarlande 24270 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 41 14 33 82
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English : Journée Chill Yoga, bien-être
On the program: yoga in the morning, lunch at the auberge espagnole, walk/nap/games, Nordic bath and sauna, Yin Yoga to finish with a maximum of zenitude.
L’événement Journée Chill Yoga, bien-être Sarlande a été mis à jour le 2026-03-17 par Isle-Auvézère