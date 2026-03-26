Journée Chine 2026 Peinture chinoise Quand la peinture devient poésie Maison de l’International Brest

Journée Chine 2026 Peinture chinoise Quand la peinture devient poésie

Maison de l’International 50 Esplanade de la Fraternité Brest Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04 14:00:00

fin : 2026-04-04 18:00:00

Date(s) :

2026-04-04

Depuis 2024, l’Institut Confucius de Bretagne Finistère organise, à la Maison de l’International, une Journée Chine consacrée chaque année à un grand thème de la culture chinoise. Après une première édition dédiée à la cuisine chinoise, puis une exploration du taoïsme, l’édition 2026 mettra à l’honneur la peinture chinoise, dans ses dimensions artistique, philosophique et poétique.

Ouverte à tous — curieux, amateurs ou passionnés — cette journée propose un parcours de découverte sensible à travers conférences, lectures poétiques, démonstrations artistiques, ateliers d’initiation et espaces de contemplation.

Au fil de l’après-midi, il ne s’agira pas seulement d’apprendre à regarder une peinture, mais d’entrer dans une manière d’habiter le monde, où paysage, poésie et méditation se répondent.

La peinture chinoise y sera abordée non seulement comme une discipline artistique, mais comme l’expression d’une vision du monde une esthétique du vide et du plein, une attention au souffle (qi) comme énergie vitale, et une relation profonde à la nature, où art et poésie se rejoignent.

Pensée comme une expérience à la fois culturelle et intérieure, la Journée Chine 2026 invite chacun à ralentir le regard, à écouter le silence du paysage et, peut-être, à retrouver son Cœur.

Informations pratiques

Evènement gratuit

A la maison de l’international .

Maison de l’International 50 Esplanade de la Fraternité Brest 29000 Finistère Bretagne

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English : Journée Chine 2026 Peinture chinoise Quand la peinture devient poésie

L’événement Journée Chine 2026 Peinture chinoise Quand la peinture devient poésie Brest a été mis à jour le 2026-03-23 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue