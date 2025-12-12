Journée ciné-concert LOURDES Lourdes

Journée ciné-concert

LOURDES 4 Avenue du Maréchal Foch Lourdes Hautes-Pyrénées

Début : 2025-12-29

fin : 2025-12-29

2025-12-29

Journée ciné-concert au Palais des congrès de Lourdes.

Découvrez le ciné-concert jeune public une expérience immersive où l’image rencontre la couleur musicale ! Les musiciens déploient une esthétique originale, alliant énergie, créativité et sonorités contemporaines. Leur ambition révéler toute la modernité étonnante du cinéma muet, en alternant accompagnements acoustiques traditionnels et compositions électriques d’aujourd’hui. Un spectacle vivant, surprenant et captivant pour tous les jeunes spectateurs !

À 10 h 30 Contes et silhouettes. Offert À partir de 4 ans.

À 14 h Laurel et Hardy. Offert À partir de 5 ans.

Renseignements au: 05 62 42 54 57

English :

Cine-concert day at the Palais des Congrès in Lourdes.

Discover ciné-concert for young audiences: an immersive experience where image meets musical color! The musicians deploy an original aesthetic, combining energy, creativity and contemporary sounds. Their ambition is to reveal the astonishing modernity of silent cinema, alternating traditional acoustic accompaniment with modern electric compositions. A lively, surprising and captivating show for all young audiences!

10:30 am: Tales and silhouettes. On offer? Ages 4 and up.

2 p.m.: Laurel and Hardy. Free? Ages 5 and up.

Information: 05 62 42 54 57

