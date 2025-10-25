Journée cinéma avec la carte avantages jeunes Cinéma Mégarama Beaux Arts Besançon
Journée cinéma avec la carte avantages jeunes Cinéma Mégarama Beaux Arts Besançon samedi 25 octobre 2025.
Journée cinéma avec la carte avantages jeunes
Cinéma Mégarama Beaux Arts 3 Rue Gustave Courbet Besançon Doubs
Tarif : 3.5 – 3.5 – 3.5 EUR
Tarif réduit
Carte Jeune
Début : 2025-10-25
fin : 2025-10-25
2025-10-25
Vous avez la carte Avantages Jeunes? Bénéficiez d’une place de cinéma à 3,50 € sur remise des coupons à détacher du livret et sur présentation de la carte Avantages Jeunes! .
Cinéma Mégarama Beaux Arts 3 Rue Gustave Courbet Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 21 16 16 carteavantagesjeunes@jeunes-fc.com
