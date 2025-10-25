Journée cinéma avec la carte avantages jeunes Cinéma Mégarama Beaux Arts Besançon

Cinéma Mégarama Beaux Arts 3 Rue Gustave Courbet Besançon Doubs

Tarif : 3.5 – 3.5 – 3.5 EUR

Tarif réduit

Carte Jeune

Début : 2025-10-25

fin : 2025-10-25

2025-10-25

Vous avez la carte Avantages Jeunes? Bénéficiez d’une place de cinéma à 3,50 € sur remise des coupons à détacher du livret et sur présentation de la carte Avantages Jeunes! .

Cinéma Mégarama Beaux Arts 3 Rue Gustave Courbet Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 21 16 16 carteavantagesjeunes@jeunes-fc.com

