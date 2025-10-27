Journée cinéma avec la carte avantages jeunes Cinéma Mégarama Ecole Valentin École-Valentin
Journée cinéma avec la carte avantages jeunes Cinéma Mégarama Ecole Valentin École-Valentin lundi 27 octobre 2025.
Journée cinéma avec la carte avantages jeunes
Cinéma Mégarama Ecole Valentin 1 Rue des Sources École-Valentin Doubs
Tarif : 3.5 – 3.5 – 3.5 EUR
Tarif réduit
Carte Jeune
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-27
fin : 2025-10-27
Date(s) :
2025-10-27
Vous avez la carte Avantages Jeunes? Bénéficiez d’une place de cinéma à 3,50 € sur remise des coupons à détacher du livret et sur présentation de la carte Avantages Jeunes! .
Cinéma Mégarama Ecole Valentin 1 Rue des Sources École-Valentin 25480 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 21 16 16 carteavantagesjeunes@jeunes-fc.com
English : Journée cinéma avec la carte avantages jeunes
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Journée cinéma avec la carte avantages jeunes École-Valentin a été mis à jour le 2025-10-17 par OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRES DU GRAND BESANCON