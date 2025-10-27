Journée cinéma avec la carte avantages jeunes Cinéma Mégarama Ecole Valentin École-Valentin

Journée cinéma avec la carte avantages jeunes

Cinéma Mégarama Ecole Valentin 1 Rue des Sources École-Valentin Doubs

Tarif : 3.5 – 3.5 – 3.5 EUR

Tarif réduit

Carte Jeune

Début : 2025-10-27

fin : 2025-10-27

Date(s) :

2025-10-27

Vous avez la carte Avantages Jeunes? Bénéficiez d’une place de cinéma à 3,50 € sur remise des coupons à détacher du livret et sur présentation de la carte Avantages Jeunes! .

Cinéma Mégarama Ecole Valentin 1 Rue des Sources École-Valentin 25480 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 21 16 16 carteavantagesjeunes@jeunes-fc.com

