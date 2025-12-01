Journée cinéma Dounia et la princesse d’Alep Rue Jules Vallés Le Puy-en-Velay
Journée cinéma Dounia et la princesse d’Alep Rue Jules Vallés Le Puy-en-Velay mardi 23 décembre 2025.
Journée cinéma Dounia et la princesse d’Alep
Rue Jules Vallés Centre Pierre Cardinal Le Puy-en-Velay Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-23 14:30:00
fin : 2025-12-23
Date(s) :
2025-12-23
Projection du film Dounia et la princesse d’Alep, film d’animation dès 6 ans.
.
Rue Jules Vallés Centre Pierre Cardinal Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 02 46 10 bibliotheque.municipale@lepuyenvelay.fr
English :
Screening of the animated film Dounia et la princesse d’Alep, ages 6 and up.
German :
Vorführung des Films Dounia et la princesse d’Alep, Animationsfilm ab 6 Jahren.
Italiano :
Proiezione di Dounia et la princesse d’Alep, film d’animazione per bambini dai 6 anni in su.
Espanol :
Proyección de Dounia et la princesse d’Alep, película de animación para niños a partir de 6 años.
L’événement Journée cinéma Dounia et la princesse d’Alep Le Puy-en-Velay a été mis à jour le 2025-11-20 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay