Journée cinéma Dounia et la princesse d’Alep Rue Jules Vallés Le Puy-en-Velay

Journée cinéma Dounia et la princesse d’Alep

Rue Jules Vallés Centre Pierre Cardinal Le Puy-en-Velay Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-23 14:30:00

fin : 2025-12-23

Date(s) :

2025-12-23

Projection du film Dounia et la princesse d’Alep, film d’animation dès 6 ans.

.

Rue Jules Vallés Centre Pierre Cardinal Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 02 46 10 bibliotheque.municipale@lepuyenvelay.fr

English :

Screening of the animated film Dounia et la princesse d’Alep, ages 6 and up.

German :

Vorführung des Films Dounia et la princesse d’Alep, Animationsfilm ab 6 Jahren.

Italiano :

Proiezione di Dounia et la princesse d’Alep, film d’animazione per bambini dai 6 anni in su.

Espanol :

Proyección de Dounia et la princesse d’Alep, película de animación para niños a partir de 6 años.

L’événement Journée cinéma Dounia et la princesse d’Alep Le Puy-en-Velay a été mis à jour le 2025-11-20 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay