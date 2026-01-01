Journée Cinémas du toit du monde Bambouseraie Vesoul
Journée Cinémas du toit du monde Bambouseraie Vesoul vendredi 30 janvier 2026.
Journée Cinémas du toit du monde
Bambouseraie 16 rue de Docteur Courvoisier Vesoul Haute-Saône
Tarif : – –
Début : 2026-01-30 20:30:00
10h Table ronde sous la bambouseraie
20h30 Soirée + jeu sous la bambouseraie
22h30 Soirée + jeu sous la bambouseraie .
Bambouseraie 16 rue de Docteur Courvoisier Vesoul 70000 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 7 66 15 25 44 direction.vesoul@gmail.com
English : Journée Cinémas du toit du monde
