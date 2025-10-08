Journée citoyenne Gratiféria Angoulême
Journée citoyenne Gratiféria Angoulême mercredi 8 octobre 2025.
Journée citoyenne Gratiféria
Place du Champ de Mars Angoulême Charente
Tarif :
Date :
Début : 2025-10-08 10:00:00
fin : 2025-10-08 16:00:00
Date(s) :
2025-10-08
Vous ne connaissez pas le principe ? C’est un marché un peu particulier ici, pas d’argent, pas de troc, chacun peut donner ou prendre librement des objets… à condition qu’ils soient en bon état.
Place du Champ de Mars Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 38 92 89
English :
Don’t know what it’s all about? It’s a rather unusual market: no money, no bartering, just free give and take of objects? as long as they’re in good condition.
German :
Sie kennen das Prinzip nicht? Hier gibt es kein Geld, keinen Tauschhandel und jeder kann Gegenstände verschenken oder mitnehmen, solange sie in gutem Zustand sind.
Italiano :
Non sapete di cosa si tratta? È un mercato piuttosto insolito: non ci sono soldi, né baratti, e tutti sono liberi di dare o prendere oggetti, purché in buone condizioni.
Espanol :
¿No sabe de qué se trata? Es un mercado poco habitual: aquí no hay dinero, ni trueque, y todo el mundo es libre de dar o recibir objetos… siempre que estén en buen estado.
L’événement Journée citoyenne Gratiféria Angoulême a été mis à jour le 2025-10-02 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême