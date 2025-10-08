Journée citoyenne Gratiféria Angoulême

Journée citoyenne Gratiféria Angoulême mercredi 8 octobre 2025.

Journée citoyenne Gratiféria

Place du Champ de Mars Angoulême Charente

Début : 2025-10-08 10:00:00

fin : 2025-10-08 16:00:00

2025-10-08

Vous ne connaissez pas le principe ? C’est un marché un peu particulier ici, pas d’argent, pas de troc, chacun peut donner ou prendre librement des objets… à condition qu’ils soient en bon état.

Place du Champ de Mars Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 38 92 89

English :

Don’t know what it’s all about? It’s a rather unusual market: no money, no bartering, just free give and take of objects? as long as they’re in good condition.

German :

Sie kennen das Prinzip nicht? Hier gibt es kein Geld, keinen Tauschhandel und jeder kann Gegenstände verschenken oder mitnehmen, solange sie in gutem Zustand sind.

Italiano :

Non sapete di cosa si tratta? È un mercato piuttosto insolito: non ci sono soldi, né baratti, e tutti sono liberi di dare o prendere oggetti, purché in buone condizioni.

Espanol :

¿No sabe de qué se trata? Es un mercado poco habitual: aquí no hay dinero, ni trueque, y todo el mundo es libre de dar o recibir objetos… siempre que estén en buen estado.

L’événement Journée citoyenne Gratiféria Angoulême a été mis à jour le 2025-10-02 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême