Journée citoyenne Salle Godelaine Hénon
Journée citoyenne Salle Godelaine Hénon samedi 25 avril 2026.
Hénon
Journée citoyenne
Salle Godelaine Rue de l’Armel Hénon Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 08:30:00
fin : 2026-04-25
Date(s) :
2026-04-25
Comme chaque année, la Municipalité vous invite à participer à cette journée, qui a pour vocations de mobiliser les forces actives:
– Pour remettre en état, et entretenir les chemins, afin que chacun puisse pratiquer ses loisirs dans de bonnes conditions (marche, vtt, enduro…)
– Participer à des gestes écocitoyens (ramassage de déchets, bourg, complexe sportif, zone de loisirs, lotissements, villages…)
Le midi, un pot convivial et un repas froid seront offerts aux bénévoles par la municipalité.
Vous souhaitez participer à cette action citoyenne, que ce soit pour la partie écocitoyenne, ou le nettoyage et débroussaillage des chemins de randonnées, merci de vous inscrire en mairie pour le 22 avril au plus tard .
Salle Godelaine Rue de l’Armel Hénon 22150 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 73 40 60
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English :
L’événement Journée citoyenne Hénon a été mis à jour le 2026-04-10 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor
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