JOURNÉE CITOYENNE SALLE JEAN PIERRE ECARD Ménil samedi 27 septembre 2025.
SALLE JEAN PIERRE ECARD Route de Château-Gontier Ménil Mayenne
Début : 2025-09-27 09:00:00
fin : 2025-09-27
Participez activement à l’embellissement et à la convivialité de notre commune !
Rendez-vous à 9h à la salle Jean-Pierre Écard pour partager un café et lancer ensemble les actions de la matinée.
Café et viennoiseries offerts à 9h pour bien démarrer la journée
Buffet froid convivial offert à 12h30 pour tous les participants
Inscriptions ouvertes jusqu’au 20 septembre pour prévoir le repas https://forms.cloud.microsoft/r/HKQ80i9n9J
Actions proposées cette année
-Ramassage des déchets Marche Verte
-Désherbage (prévoir un seau, un grattoir et un gilet jaune)
-Rénovation de l’hôtel à insectes
-Peinture du billodrome (selon météo)
-Lasure des bancs de la mairie
Informations menil@chateaugontier.fr 02 43 70 25 25 .
English :
Take an active part in the beautification and conviviality of our community!
German :
Beteiligen Sie sich aktiv an der Verschönerung und Geselligkeit unserer Gemeinde!
Italiano :
Partecipate attivamente all’abbellimento della nostra comunità e rendetela un posto migliore in cui vivere!
Espanol :
Participe activamente en el embellecimiento de nuestra comunidad y haga de ella un lugar mejor para vivir
