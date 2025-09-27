JOURNÉE CITOYENNE SALLE JEAN PIERRE ECARD Ménil

Participez activement à l’embellissement et à la convivialité de notre commune !

Rendez-vous à 9h à la salle Jean-Pierre Écard pour partager un café et lancer ensemble les actions de la matinée.

Café et viennoiseries offerts à 9h pour bien démarrer la journée

Buffet froid convivial offert à 12h30 pour tous les participants

Inscriptions ouvertes jusqu’au 20 septembre pour prévoir le repas https://forms.cloud.microsoft/r/HKQ80i9n9J

Actions proposées cette année

-Ramassage des déchets Marche Verte

-Désherbage (prévoir un seau, un grattoir et un gilet jaune)

-Rénovation de l’hôtel à insectes

-Peinture du billodrome (selon météo)

-Lasure des bancs de la mairie

Informations menil@chateaugontier.fr 02 43 70 25 25 .

