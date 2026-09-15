JOURNÉE CITOYENNE Mont Lozère et Goulet
samedi 26 septembre 2026 · Mont Lozère et Goulet
Informations pratiques
Mont Lozère et Goulet
JOURNÉE CITOYENNE
Salle des fêtes du Bleymard Mont Lozère et Goulet Lozère
Tarif : – – EUR
Gratuit
Demi-journée
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 09:00:00
fin : 2026-09-26
Date(s) :
2026-09-26
Journée citoyenne Saint-Jean & Le Bleymard
Venez participer à une journée de nettoyage de nos cimetières.
À partir de 9 h, RDV parking salle des fêtes
Collations et grignotages partagés (offert par la Mairie)
Journée citoyenne Saint-Jean & Le Bleymard
Venez participer à une journée de nettoyage de nos cimetières.
À partir de 9 h, RDV parking salle des fêtes
Collations et grignotages partagés (offert par la Mairie) .
Salle des fêtes du Bleymard Mont Lozère et Goulet 48190 Lozère Occitanie d.medard@montlozeregoulet.fr
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English :
Saint-Jean & Le Bleymard Community Day
Come join us for a day of cleaning up our cemeteries.
Starting at 9 a.m., meet at the community center parking lot
Shared snacks and light refreshments (provided by City Hall)
L’événement JOURNÉE CITOYENNE Mont Lozère et Goulet a été mis à jour le 2026-09-11 par 48-OT Mont Lozere
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