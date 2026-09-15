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AGENDA · Mont Lozère et Goulet

JOURNÉE CITOYENNE Mont Lozère et Goulet

samedi 26 septembre 2026 · Mont Lozère et Goulet

JOURNÉE CITOYENNE Mont Lozère et Goulet

Informations pratiques

Début
samedi 26 septembre 2026
Fin
samedi 26 septembre 2026
Heure de début
09:00:00
Adresse
Salle des fêtes du Bleymard
Ville
48190 Mont Lozère et Goulet
Département
Lozère
Tarif
Gratuit Demi-journée

Mont Lozère et Goulet

JOURNÉE CITOYENNE

Salle des fêtes du Bleymard Mont Lozère et Goulet Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit
Demi-journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 09:00:00
fin : 2026-09-26

Date(s) :
2026-09-26

Journée citoyenne Saint-Jean & Le Bleymard
Venez participer à une journée de nettoyage de nos cimetières.
À partir de 9 h, RDV parking salle des fêtes
Collations et grignotages partagés (offert par la Mairie)
Journée citoyenne Saint-Jean & Le Bleymard
Venez participer à une journée de nettoyage de nos cimetières.
À partir de 9 h, RDV parking salle des fêtes
Collations et grignotages partagés (offert par la Mairie)   .

Salle des fêtes du Bleymard Mont Lozère et Goulet 48190 Lozère Occitanie   d.medard@montlozeregoulet.fr

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English :

Saint-Jean & Le Bleymard Community Day
Come join us for a day of cleaning up our cemeteries.
Starting at 9 a.m., meet at the community center parking lot
Shared snacks and light refreshments (provided by City Hall)

L’événement JOURNÉE CITOYENNE Mont Lozère et Goulet a été mis à jour le 2026-09-11 par 48-OT Mont Lozere

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