Informations pratiques

Mont Lozère et Goulet

JOURNÉE CITOYENNE

Salle des fêtes du Bleymard Mont Lozère et Goulet Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Demi-journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 09:00:00

fin : 2026-09-26

Date(s) :

2026-09-26

Journée citoyenne Saint-Jean & Le Bleymard

Venez participer à une journée de nettoyage de nos cimetières.

À partir de 9 h, RDV parking salle des fêtes

Collations et grignotages partagés (offert par la Mairie)

Journée citoyenne Saint-Jean & Le Bleymard

Venez participer à une journée de nettoyage de nos cimetières.

À partir de 9 h, RDV parking salle des fêtes

Collations et grignotages partagés (offert par la Mairie) .

Salle des fêtes du Bleymard Mont Lozère et Goulet 48190 Lozère Occitanie d.medard@montlozeregoulet.fr

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English :

Saint-Jean & Le Bleymard Community Day

Come join us for a day of cleaning up our cemeteries.

Starting at 9 a.m., meet at the community center parking lot

Shared snacks and light refreshments (provided by City Hall)

L’événement JOURNÉE CITOYENNE Mont Lozère et Goulet a été mis à jour le 2026-09-11 par 48-OT Mont Lozere