Journée Citoyenne – Rue Bel Air Mortagne-sur-Gironde, 25 mai 2025 08:30, Mortagne-sur-Gironde.

Charente-Maritime

Journée Citoyenne Rue Bel Air Place Bel Air Mortagne-sur-Gironde Charente-Maritime

Début : 2025-05-25 08:30:00

fin : 2025-05-25

2025-05-25

Démarche participative, concrétiser les valeurs de la solidarité et du bien vivre ensemble dans notre commune de Mortagne-sur-Gironde.

Rue Bel Air Place Bel Air

Mortagne-sur-Gironde 17120 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 90 60 01

English :

A participative approach, giving concrete expression to the values of solidarity and good living together in our commune of Mortagne-sur-Gironde.

German :

Partizipativer Ansatz, Konkretisierung der Werte der Solidarität und des guten Zusammenlebens in unserer Gemeinde Mortagne-sur-Gironde.

Italiano :

Un approccio partecipativo, che dà espressione concreta ai valori della solidarietà e della buona convivenza nel nostro comune di Mortagne-sur-Gironde.

Espanol :

Un enfoque participativo que concreta los valores de solidaridad y buena convivencia en nuestro municipio de Mortagne-sur-Gironde.

