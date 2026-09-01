Informations pratiques

Oberentzen

Journée Citoyenne

27 rue Principale Oberentzen Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-09-26 08:00:00

fin : 2026-09-26 13:00:00

Date(s) :

2026-09-26

Cette journée est l’occasion d’agir ensemble pour améliorer notre village.

Elle permet aussi de se rencontrer, d’échanger et de renforcer les liens entre habitants.

Venez avec vos gants, votre énergie et surtout votre bonne humeur !

Le 26 septembre 2026, Oberentzen se mobilise pour sa Journée Citoyenne.

Dès 8 h, rendez-vous devant la mairie pour partager un moment convivial et utile.

Petits et grands sont invités à participer à cette belle matinée collective.

Au programme entretien des espaces verts, plantations, taille et petits travaux.

Les équipes pourront également intervenir pour faire des travaux de peinture, de signalisation, nettoyer et embellir la voirie.

Sécateurs, pelles, râteaux, balais, pinceaux et bonne humeur seront nos meilleurs alliés !

Cette journée est l’occasion d’agir ensemble pour améliorer notre village.

Elle permet aussi de se rencontrer, d’échanger et de renforcer les liens entre habitants.

Venez avec vos gants, votre énergie et surtout votre bonne humeur !

Ensemble, faisons d’Oberentzen un village encore plus beau et agréable à vivre. 0 .

27 rue Principale Oberentzen 68127 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 49 45 13 oberentzen.mairie@wanadoo.fr

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English :

This day is an opportunity for us to work together to improve our village.

It’s also a chance to meet one another, share ideas, and strengthen the bonds between residents.

Bring your gloves, your energy, and—most of all—your good spirits!

L’événement Journée Citoyenne Oberentzen a été mis à jour le 2026-08-24 par Centre Haut-Rhin Ensisheim