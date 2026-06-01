Peyrissas

JOURNÉE CITOYENNE

LE VILLAGE Peyrissas Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14 08:00:00

fin : 2026-06-14 13:00:00

Date(s) :

2026-06-14

Une journée organisée par la mairie pour l’embellissement du village. Un moment de convivialité et d’échanges.

Plusieurs équipes seront constituées pour pour entretenir et mettre en valeur les lieux et monuments de la commune. Pensez à apporter votre matériel ! Vos efforts seront récompensés par un apéro offert par la mairie, et un repas auberge espagnole à 13h. L’après-midi, possibilité de jouer à la pétanque !

Pensez à vous inscrire à la Mairie (05 61 98 77 71) si possible avant le 9 juin .

LE VILLAGE Peyrissas 31420 Haute-Garonne Occitanie contact@mairie-peyrissas.fr

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English :

A day organized by the town hall to beautify the village. A moment of conviviality and exchange.

L’événement JOURNÉE CITOYENNE Peyrissas a été mis à jour le 2026-06-05 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE