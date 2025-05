Journée citoyenne Randonnées pédestre et vélo – Le Mans, 24 mai 2025 10:00, Le Mans.

Sarthe

Journée citoyenne Randonnées pédestre et vélo divers lieux Le Mans Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-24 10:00:00

fin : 2025-05-24

Date(s) :

2025-05-24

Découvrons le Boulevard Nature ! Inscrivez-vous vite sur https://jeparticipe.lemans.fr/project/journee-citoyenne-2025/presentation/presentation!!!

Dans le cadre de la journée citoyenne, qui aura lieu samedi 24 mai, la Ville du Mans et Le Mans Métropole proposent des randonnées pédestre et vélo dans une forme participative pour encourager la cohésion et le vivre-ensemble. La journée citoyenne permet, via la création de lien social, la solidarité, l’entraide, la mutualisation des connaissances et des savoirs-faire de chacun, d’améliorer le cadre de vie des habitants d’un territoire.

Ces balades se terminont à la 36e Edition de la Fête Interculturelle des quartiers sud avec un programme melangeant loisirs, gastronomie, culture et découverte musicale ponctué par un feu d’artifice en fin de soirée. A découvrir également, la fête des quartiers nord-est de la ville du Mans, de 14 h à 18 h à la Maison de quartier Georges-Moustaki avec au programme des animations artistiques et manuelles, divers ateliers et une scène ouverte. .

divers lieux

Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire

English :

Discover the Boulevard Nature! Register now at https://jeparticipe.lemans.fr/project/journee-citoyenne-2025/presentation/presentation!!!

German :

Entdecken wir den Boulevard Natur! Melden Sie sich schnell an unter https://jeparticipe.lemans.fr/project/journee-citoyenne-2025/presentation/presentation!!!

Italiano :

Scoprite il Boulevard Natura! Iscrivetevi subito su https://jeparticipe.lemans.fr/project/journee-citoyenne-2025/presentation/presentation!!

Espanol :

¡Descubre la Naturaleza del Bulevar! ¡¡Inscríbete ahora en https://jeparticipe.lemans.fr/project/journee-citoyenne-2025/presentation/presentation!!

L’événement Journée citoyenne Randonnées pédestre et vélo Le Mans a été mis à jour le 2025-05-19 par OT Le Mans