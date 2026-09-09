AGENDA · Villefagnan
Journée citoyenne Salle des fêtes Villefagnan
samedi 3 octobre 2026 · Salle des fêtes · Villefagnan
Informations pratiques
Villefagnan
Journée citoyenne
Salle des fêtes Place du Champ de foire Villefagnan Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03 09:00:00
fin : 2026-10-03
Date(s) :
2026-10-03
Ensemble, prenons soin de notre commune.
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Salle des fêtes Place du Champ de foire Villefagnan 16240 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 31 60 57
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English :
Let’s work together to take care of our town.
L’événement Journée citoyenne Villefagnan a été mis à jour le 2026-09-09 par Office de tourisme Destination Nord Charente