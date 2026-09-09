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AGENDA · Villefagnan

Journée citoyenne Salle des fêtes Villefagnan

samedi 3 octobre 2026 · Salle des fêtes · Villefagnan

Informations pratiques

Début
samedi 3 octobre 2026
Fin
samedi 3 octobre 2026
Heure de début
09:00:00
Lieu
Salle des fêtes
Adresse
Place du Champ de foire
Ville
16240 Villefagnan
Département
Charente
Tarif

Villefagnan

Journée citoyenne

Salle des fêtes Place du Champ de foire Villefagnan Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03 09:00:00
fin : 2026-10-03

Date(s) :
2026-10-03

Ensemble, prenons soin de notre commune.
  .

Salle des fêtes Place du Champ de foire Villefagnan 16240 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 31 60 57 

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English :

Let’s work together to take care of our town.

L’événement Journée citoyenne Villefagnan a été mis à jour le 2026-09-09 par Office de tourisme Destination Nord Charente

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