Journée citoyenne Salle des fêtes Villefagnan

Informations pratiques

Villefagnan

Journée citoyenne

Salle des fêtes Place du Champ de foire Villefagnan Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03 09:00:00

fin : 2026-10-03

Date(s) :

2026-10-03

Ensemble, prenons soin de notre commune.

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Salle des fêtes Place du Champ de foire Villefagnan 16240 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 31 60 57

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English :

Let’s work together to take care of our town.

L’événement Journée citoyenne Villefagnan a été mis à jour le 2026-09-09 par Office de tourisme Destination Nord Charente