Journée Clarinette Concert festif Parigné-l’Évêque

Journée Clarinette Concert festif

9 Rue des Écoles Parigné-l’Évêque Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-01 15:00:00

fin : 2026-03-01

Date(s) :

2026-03-01

Venez découvrir un concert exceptionnel mettant à l’honneur la clarinette dans toute sa diversité ! À l’occasion de la Journée Clarinette, qui réunira 60 clarinettistes, nous vous invitons à un concert festif et chaleureux qui vous transportera au cœur des Balkans et des musiques de rue.

Blue Orpheon une fanfare de rue débordante d’énergie composée de 9 musiciens qui proposent une recette originale de reprises festives et classes !

Série Limitée un groupe qui saura vous surprendre avec son répertoire énergique et coloré.

Une après-midi musicale placée sous le signe de la convivialité, de la découverte et du partage, où la clarinette sera à l’honneur dans toute sa splendeur ! .

English :

Come and discover an exceptional concert featuring the clarinet in all its diversity! On the occasion of Clarinet Day, which will bring together 60 clarinetists, we invite you to a warm and festive concert that will transport you to the heart of the Balkans and street music.

