Journée cocooning en forêt – La forêt d’émeraude Pey, 31 mai 2025 07:00, Pey.

Journée cocooning en forêt La forêt d’émeraude 350 chemin de Hiton Pey Landes

Envie de vous offrir une véritable parenthèse de douceur et de bien-être au cœur de la nature ?

9 thérapeutes présents pour vous proposer toute la journée des soins bien-être.

10 € la séance de 30 min avec le thérapeute de votre choix.

Vous pourrez ainsi profiter des soins suivants tarologie, gestalt-thérapie, bio énergie, médiation du vivant (baguettes), réflexologie plantaire ayurvédique, soin énergétique par magnétisme ou réflexologie plantaire amérindienne, EFT (technique de libération émotionnelle), hypnose et psychogénéalogie, acupuncture énergétique ou massage Tuina, séances de Hatha Yoga. 10 € la séance de 30 min avec le thérapeute de votre choix.

Venez en tenue confortable, prévoyez un plaid ou un coussin si vous souhaitez encore plus de confort. .

La forêt d’émeraude 350 chemin de Hiton

Pey 40300 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 7 69 38 65 92

English :

Would you like to take a break from the hustle and bustle of nature?

9 therapists on hand all day to offer wellness treatments.

10 ? for a 30-minute session with the therapist of your choice.

German :

Haben Sie Lust auf eine sanfte und wohltuende Auszeit inmitten der Natur?

9 Therapeuten sind anwesend, um Ihnen den ganzen Tag über Wellness-Behandlungen anzubieten.

10 ? pro 30-minütige Sitzung mit einem Therapeuten Ihrer Wahl.

Italiano :

Desiderate fare una pausa dallo stress della vita quotidiana e rilassarvi nel cuore della natura?

9 terapisti a disposizione per offrirvi trattamenti benessere per tutto il giorno.

10 per una seduta di 30 minuti con il terapeuta di vostra scelta.

Espanol : Journée cocooning en forêt

¿Desea descansar de las tensiones de la vida cotidiana y relajarse en plena naturaleza?

9 terapeutas a su disposición para ofrecerle tratamientos de bienestar durante todo el día.

10 ¤ por una sesión de 30 minutos con el terapeuta que elija.

