Journée cœur des femmes la Maison d’Arlande Anneyron

Journée cœur des femmes

la Maison d’Arlande 26 rue jules ferry Anneyron Drôme

Début : 2025-11-20 09:00:00

fin : 2025-11-20 17:00:00

2025-11-20

Journée de mobilisation cœur des femmes pour la santé des femmes avec un parcours médical sur 2 heures pour toutes femmes qui veulent s’inscrire et un village santé ouvert à tous.

la Maison d’Arlande 26 rue jules ferry Anneyron 26140 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 82 36 10 58

English :

A women’s day of mobilization for women’s health, with a 2-hour medical course for all women wishing to register, and a health village open to all.

German :

Tag der Mobilisierung von Frauenherzen für die Gesundheit von Frauen mit einem zweistündigen medizinischen Parcours für alle Frauen, die sich anmelden möchten, und einem Gesundheitsdorf, das für alle offen ist.

Italiano :

Una giornata di azione per la salute delle donne, con un corso di medicina di 2 ore per tutte le donne che vogliono iscriversi e un villaggio della salute aperto a tutti.

Espanol :

Jornada de acción por la salud de las mujeres, con un curso médico de 2 horas para todas las mujeres que quieran apuntarse, y una aldea de la salud abierta a todos.

