Journée collective avec Essaim 43 -atelier paysan Le crouz’art Saint-Pierre-Eynac

Début : 2025-11-17 10:00:00
fin : 2025-11-17 16:00:00
2025-11-17
Journée collective pour faire le point sur l’évolution de l’essaim 43 et ses projets.
Réflexion, repas partagé, ateliers…
Inscription requise pour l’après midi , voir sur le programme en image (affiche)
Le crouz’art 5 Le Crouzet Saint-Pierre-Eynac 43260 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes loucreezart@freespace.fr
English :
Group day to take stock of Swarm 43’s development and projects.
Reflection, shared meal, workshops…
Registration required for the afternoon, see program (poster)
German :
Kollektiver Tag, um die Entwicklung des Schwarms 43 und seine Projekte zu bewerten.
Reflexion, gemeinsames Essen, Workshops…
Anmeldung für den Nachmittag erforderlich , siehe Bildprogramm (Poster)
Italiano :
Giornata di gruppo per fare il punto sullo sviluppo dello sciame 43 e dei suoi progetti.
Riflessione, pasto condiviso, workshop…
Per il pomeriggio è necessaria l’iscrizione, vedi programma (poster)
Espanol :
Jornada de grupo para hacer balance del desarrollo del enjambre 43 y de sus proyectos.
Reflexión, comida compartida, talleres…
Inscripción obligatoria por la tarde, ver programa (cartel)
