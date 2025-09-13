Journée commerciale de la rentrée Cholet

Journée commerciale de la rentrée Cholet samedi 13 septembre 2025.

Journée commerciale de la rentrée

ARCADES ROUGE Cholet Maine-et-Loire

Début : 2025-09-13 10:00:00

fin : 2025-09-13 19:30:00

2025-09-13

Grand déballage et de nombreuses animations dans les rues du Cœur de Ville rue Nationale, rue Georges Clemenceau et les Arcades Rougé.

ARCADES ROUGE Cholet 49300 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 10 18 50 99 m.lalys@sodes-sa.com

English :

Grand déballage and plenty of entertainment in the streets of the C?ur de Ville rue Nationale, rue Georges Clemenceau and the Arcades Rougé.

German :

Großer Trödelmarkt und zahlreiche Veranstaltungen in den Straßen des C?ur de Ville Rue Nationale, Rue Georges Clemenceau und den Arcades Rougé.

Italiano :

Un grande mercato di strada e tanti divertimenti nel cuore della città rue Nationale, rue Georges Clemenceau e le Arcades Rougé.

Espanol :

Un gran mercadillo y mucha animación en el corazón de la ciudad: rue Nationale, rue Georges Clemenceau y Arcades Rougé.

