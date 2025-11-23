Journée complète avec Rando Pleine Nature Rue du Port Courlon-sur-Yonne
Journée complète avec Rando Pleine Nature Rue du Port Courlon-sur-Yonne dimanche 23 novembre 2025.
Journée complète avec Rando Pleine Nature
Rue du Port Parking du lavoir Courlon-sur-Yonne Yonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-23 09:00:00
fin : 2025-11-23
Date(s) :
2025-11-23
Un agréable parcours de 18km avec peu de dénivelé positif et sans difficulté. Repas tiré du sac. .
Rue du Port Parking du lavoir Courlon-sur-Yonne 89140 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 7 61 93 52 65 randopleinenature@gmail.com
English : Journée complète avec Rando Pleine Nature
German : Journée complète avec Rando Pleine Nature
Italiano :
Espanol :
L’événement Journée complète avec Rando Pleine Nature Courlon-sur-Yonne a été mis à jour le 2025-10-23 par OT Sens et Sénonais