Journée Complète avec Rando Pleine Nature Parking de la mairie Noé
Journée Complète avec Rando Pleine Nature Parking de la mairie Noé dimanche 26 avril 2026.
Journée Complète avec Rando Pleine Nature
Parking de la mairie 41 Rue des Hâtes Noé Yonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-26 09:00:00
fin : 2026-04-26
Date(s) :
2026-04-26
Randonnée de 22 km et 440m de dénivelé. .
Parking de la mairie 41 Rue des Hâtes Noé 89320 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 7 61 93 52 65 randonpleinenature@gmail.com
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English : Journée Complète avec Rando Pleine Nature
L’événement Journée Complète avec Rando Pleine Nature Noé a été mis à jour le 2026-03-20 par OT Sens et Sénonais