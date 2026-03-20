Journée Complète avec Rando Pleine Nature Parking de la mairie Noé

Journée Complète avec Rando Pleine Nature

Parking de la mairie 41 Rue des Hâtes Noé Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26 09:00:00

fin : 2026-04-26

Date(s) :

2026-04-26

Randonnée de 22 km et 440m de dénivelé. .

Parking de la mairie 41 Rue des Hâtes Noé 89320 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 7 61 93 52 65 randonpleinenature@gmail.com

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English : Journée Complète avec Rando Pleine Nature

L’événement Journée Complète avec Rando Pleine Nature Noé a été mis à jour le 2026-03-20 par OT Sens et Sénonais