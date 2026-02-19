Journée complète avec Rando Pleine Nature Rue du Bourdeau Pont-sur-Yonne

Journée complète avec Rando Pleine Nature

Rue du Bourdeau Parking de la gare Pont-sur-Yonne Yonne

Tarif : 2 – 2 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-01 09:30:00

fin : 2026-03-01

Date(s) :

2026-03-01

Randonnée de 22km avec un dénivelé positif de 225m. .

Rue du Bourdeau Parking de la gare Pont-sur-Yonne 89140 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 7 61 93 52 65 randopleinenature@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Journée complète avec Rando Pleine Nature

L’événement Journée complète avec Rando Pleine Nature Pont-sur-Yonne a été mis à jour le 2026-02-19 par OT Sens et Sénonais