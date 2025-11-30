Journée complète courte avec Rando Pleine Nature Place de la Gare Champigny

Journée complète courte avec Rando Pleine Nature

Place de la Gare Parking de la gare Champigny Yonne

Gratuit

Début : 2025-11-30 09:30:00

Randonnée de 16km avec peu de dénivelé positif. Repas tiré du sac. .

Place de la Gare Parking de la gare Champigny 89340 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 7 61 93 52 65 randopleinenature@gmail.com

