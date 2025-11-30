Journée complète courte avec Rando Pleine Nature Place de la Gare Champigny
Place de la Gare Parking de la gare Champigny Yonne
Début : 2025-11-30 09:30:00
fin : 2025-11-30
2025-11-30
Randonnée de 16km avec peu de dénivelé positif. Repas tiré du sac. .
Place de la Gare Parking de la gare Champigny 89340 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 7 61 93 52 65 randopleinenature@gmail.com
