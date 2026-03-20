Journée complète en 8 avec Rando Pleine Nature Parking du tennis et de l’ancien lavoir Piffonds

Journée complète en 8 avec Rando Pleine Nature

Parking du tennis et de l’ancien lavoir 78 Rue du Château Piffonds Yonne

Tarif : 1 – 1 – 1 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-12 09:30:00

fin : 2026-04-12

Date(s) :

2026-04-12

Le matin, randonnée de 10,5km avec 95m de dénvielé positif. Repas tiré du coffre des voitures.

L’après-midi, randonnée de 8km et 65m de dénivelé positif. .

Parking du tennis et de l’ancien lavoir 78 Rue du Château Piffonds 89330 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 7 61 93 52 65 randopleinenature@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Journée complète en 8 avec Rando Pleine Nature

L’événement Journée complète en 8 avec Rando Pleine Nature Piffonds a été mis à jour le 2026-03-20 par OT Sens et Sénonais