Journée complète en 8 avec Rando Pleine Nature Parking du tennis et de l’ancien lavoir Piffonds
Journée complète en 8 avec Rando Pleine Nature Parking du tennis et de l’ancien lavoir Piffonds dimanche 12 avril 2026.
Journée complète en 8 avec Rando Pleine Nature
Parking du tennis et de l’ancien lavoir 78 Rue du Château Piffonds Yonne
Tarif : 1 – 1 – 1 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-12 09:30:00
fin : 2026-04-12
Date(s) :
2026-04-12
Le matin, randonnée de 10,5km avec 95m de dénvielé positif. Repas tiré du coffre des voitures.
L’après-midi, randonnée de 8km et 65m de dénivelé positif. .
Parking du tennis et de l’ancien lavoir 78 Rue du Château Piffonds 89330 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 7 61 93 52 65 randopleinenature@gmail.com
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English : Journée complète en 8 avec Rando Pleine Nature
L’événement Journée complète en 8 avec Rando Pleine Nature Piffonds a été mis à jour le 2026-03-20 par OT Sens et Sénonais