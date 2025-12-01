Journée complète en 8 avec Rando Pleine Nature Parking sur la D25 entre La Chaume et Saint-Maurice-aux-Riches-Hommes Saint-Maurice-aux-Riches-Hommes

Journée complète en 8 avec Rando Pleine Nature

Parking sur la D25 entre La Chaume et Saint-Maurice-aux-Riches-Hommes 1 Place de l’École Saint-Maurice-aux-Riches-Hommes Yonne

Circuit de 10km et 185m de dénivelé, et l’après-midi de 10km et 180m de dénivelé. Repas prévu entre 12h30 et 13h au parking. .

Parking sur la D25 entre La Chaume et Saint-Maurice-aux-Riches-Hommes 1 Place de l’École Saint-Maurice-aux-Riches-Hommes 89190 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 7 61 93 52 65 randopleinenature@gmail.com

