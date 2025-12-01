Journée concerts Dawa Eguna chez H2Bière H2Bière Cambo-les-Bains

Journée concerts Dawa Eguna chez H2Bière

H2Bière 5 Chemin Arroka Cambo-les-Bains Pyrénées-Atlantiques

Début : 2025-12-13 00:00:00

fin : 2025-12-13

2025-12-13

Le 13 décembre 2025, le bar à bières H2Bière vous donne rendez-vous pour une jurnée rythmées par des concerts.

Rendez-vous dès midi pour déguster de délicieux talo puis, place à la musique avec 4 groupes qui vont faire trembler les murs Kiki and the Red Kiketz, Some Kind of Puppets, Black Xalbbath et Ztah. .

H2Bière 5 Chemin Arroka Cambo-les-Bains 64250 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 9 81 16 10 12

