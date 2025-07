Journée concerts La Grande Ballade de Saint-Lary Saint Lary Saint-Lary-Soulan

Journée concerts La Grande Ballade de Saint-Lary Saint Lary Saint-Lary-Soulan mardi 15 juillet 2025.

Journée concerts La Grande Ballade de Saint-Lary

Saint Lary SAINT-LARY-SOULAN Saint-Lary-Soulan Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-15 11:30:00

fin : 2025-07-15

Date(s) :

2025-07-15

Des concerts gratuits en plein air, dans des lieux uniques au cœur de la vallée d’Aure :

Programmation proposée par Le Parvis

11h30 DUO GUILLAUME LOPEZ / THIERRY ROQUES à l’Hospice du Rioumajou (gratuit)

16h30 DUO BERNARDO SANDOVAL / SERGE LOPEZ dans la cour de la Mairie de Saint Lary Soulan (gratuit)

18h OMAR HASAN CAFE TANGO Guinguette du Lac Agos (gratuit)

Soirée en 3 parties à l’ Espace Lumière :

20h30 à 23h DUO SANDOVAL /LOPEZ

21H45 ANDA LUTZ QUARTET /

23h MOUSS /HAKIM (Payant)

Pour réserver https://www.parvis.net/spectacle-vivant/mouss-hakim-bernardo-sandoval-serge-lopez-anda-lutz-quartet-omar-hasan-cafe-tango .

Saint Lary SAINT-LARY-SOULAN Saint-Lary-Soulan 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 39 50 81

English :

Free open-air concerts in unique venues in the heart of the Aure valley:

Program proposed by Le Parvis:

11:30 am: DUO GUILLAUME LOPEZ / THIERRY ROQUES at the Hospice du Rioumajou (free)

4:30pm: DUO BERNARDO SANDOVAL / SERGE LOPEZ in the courtyard of Saint Lary Soulan Town Hall (free)

6pm: OMAR HASAN CAFE TANGO Guinguette du Lac Agos (free)

3-part evening at Espace Lumière :

8:30pm to 11pm DUO SANDOVAL /LOPEZ

9:45PM ANDA LUTZ QUARTET /

11pm MOUSS /HAKIM (Paying)

German :

Kostenlose Konzerte unter freiem Himmel an einzigartigen Orten im Herzen des Aure-Tals:

Das Programm wird von Le Parvis vorgeschlagen:

11.30 Uhr: DUO GUILLAUME LOPEZ / THIERRY ROQUES im Hospiz von Rioumajou (kostenlos)

16.30 Uhr: DUO BERNARDO SANDOVAL / SERGE LOPEZ im Hof des Rathauses von Saint Lary Soulan (kostenlos)

18 Uhr: OMAR HASAN CAFE TANGO Guinguette du Lac Agos (kostenlos)

Abend in 3 Teilen im Espace Lumière :

20.30 bis 23 Uhr DUO SANDOVAL /LOPEZ

21.45 UHR ANDA LUTZ QUARTET /

23 Uhr MOUSS /HAKIM (kostenpflichtig)

Italiano :

Concerti gratuiti all’aperto in luoghi unici nel cuore della valle dell’Aure:

Programma proposto da Le Parvis:

11.30: DUO GUILLAUME LOPEZ / THIERRY ROQUES all’Hospice du Rioumajou (gratuito)

ore 16.30: DUO BERNARDO SANDOVAL / SERGE LOPEZ nel cortile del Municipio di Saint Lary Soulan (gratuito)

18.00: OMAR HASAN CAFE TANGO Guinguette du Lac Agos (gratuito)

Serata in 3 parti all’Espace Lumière:

dalle 20.30 alle 23.00 DUO SANDOVAL /LOPEZ

oRE 21.45 ANDA LUTZ QUARTET /

ore 23.00 MOUSS /HAKIM (a pagamento)

Espanol :

Conciertos gratuitos al aire libre en lugares únicos del corazón del valle de Aure:

Programa propuesto por Le Parvis:

11.30 h: DUO GUILLAUME LOPEZ / THIERRY ROQUES en el Hospicio de Rioumajou (gratuito)

16.30 h: DÚO BERNARDO SANDOVAL / SERGE LOPEZ en el patio del Ayuntamiento de Saint Lary Soulan (gratuito)

18.00 h: OMAR HASAN CAFE TANGO Guinguette du Lac Agos (gratuito)

Velada en 3 partes en el Espace Lumière :

20.30 h a 23.00 h DUO SANDOVAL /LOPEZ

21.45 H ANDA LUTZ QUARTET

23.00 h MOUSS /HAKIM (de pago)

L’événement Journée concerts La Grande Ballade de Saint-Lary Saint-Lary-Soulan a été mis à jour le 2025-07-03 par OT de St Lary|CDT65