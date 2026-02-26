JOURNÉE CONCORDE MUSÉE AEROSCOPIA Blagnac

JOURNÉE CONCORDE

Une journée dédiée à l’excellence, à la transmission et à la valorisation des talents féminins dans l’aéronautique rythmée par des conférences, des visites, des rencontres inspirantes et de nombreuses animations !

Symbole d’audace et d’excellence, le Concorde témoigne du talent collectif de celles et ceux qui ont repoussé les limites du possible. À travers cette journée, le musée affirme que les métiers de l’aéronautique sont ouverts à toutes et tous. En valorisant des parcours féminins inspirants, l’événement encourage les nouvelles générations à oser ces carrières d’avenir, sans distinction de genre.

À l’occasion de cette journée, le musée propose un programme riche et inspirant mêlant conférences, rencontres et expériences immersives. La conférence Femmes supersoniques mett à l’honneur celles qui ont su s’imposer dans les cockpits et franchir le mur du son, suivie de rencontres exceptionnelles avec Farida Ghomrani (PNC sur Concorde Air France), Laurence Keniston (PNC sur Concorde British Airways), Sandrine Kieffer (pilote sur le Beluga) et Marie Automne, contrôleuse aérienne à Aéroport de Toulouse-Blagnac. Les échanges avec Women in Aerospace viennent enrichir ces témoignages inspirants.

Côté visites, vous pourrez embarquer pour un symbolique Paris–New York à bord du mythique Concorde Fox Charlie, exceptionnellement ouvert, découvrir les secrets techniques du Concorde ou encore profiter d’une visite contée pour les enfants. Animations artistiques, fresque participative portée par Envol Junior Études (ENAC), quiz thématique, simulateur et jeu de cartes avec l’association Virtu’ailes rythment également le week-end. Enfin, vous pourrez vivre une expérience immersive en réalité virtuelle aux commandes d’un Extra 300, pour ressentir, le temps d’un vol, l’intensité du pilotage.

Bon à savoir

– Toutes les animations et ateliers sont compris dans le prix d’entrée.

– Vous bénéficiez du tarif exceptionnel de 10 € pour découvrir l’expérience de vol en réalité virtuelle

– Réservation en ligne ou sur place

– Restauration sur place avec la Ferme de Pinot.

English :

A day dedicated to excellence, the transmission and promotion of female talent in aeronautics, with conferences, tours, inspiring encounters and a host of events!

