JOURNÉE CONFÉRENCE LE CRÉPUSCULE DE L’EMPIRE ENTRE CRISE ET LUXE Montpellier

JOURNÉE CONFÉRENCE LE CRÉPUSCULE DE L’EMPIRE ENTRE CRISE ET LUXE

6 Rue des Augustins Montpellier Hérault

Tarif : 15 – 15 – 60 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-03

fin : 2026-02-03

Date(s) :

2026-02-03

Pendant longtemps, la fin de l’Empire romain a été racontée comme un effondrement brutal invasions barbares, villes incendiées, empereurs fantoche et monde ancien englouti dans le fracas des batailles.

Pendant longtemps, la fin de l’Empire romain a été racontée comme un effondrement brutal invasions barbares, villes incendiées, empereurs fantoche et monde ancien englouti dans le fracas des batailles.

Cette vision crépusculaire, héritée d’une historiographie aujourd’hui dépassée, a l’avantage de la simplicité. Elle trahit cela dit la complexité du réel. Car un empire ne disparaît pas en un jour. Il se transforme, se fragmente, se replie, parfois se redresse.

Et surtout, tandis que certaines structures politiques vacillent, des formes de continuité s’affirment, qu’elles soient administratives, culturelles, artistiques ou sociales.

Entre la déposition de Romulus Augustule en 476 et les grandes ruptures du VIIème siècle, le monde romain connaît moins une fin brutale qu’une longue série de métamorphoses. C’est cette période charnière, trop souvent réduite à un simple prélude au Moyen Âge, que Terra Nobilis et Océanides vous proposent d’explorer au cours d’une journée articulée autour de deux conférences complémentaires.

L’une s’attachera à revisiter les soubresauts politiques et militaires de la fin de l’Empire ; l’autre mettra en lumière une réalité plus discrète mais tout aussi essentielle la persistance d’un art du luxe, d’un raffinement technique et d’une culture matérielle d’exception jusque dans les derniers siècles de l’Antiquité.

Au programme:

MATINÉE PREMIÈRE CONFÉRENCE LA RECHUTE DE ROME (476–636)

PAUSE DÉJEUNER AU RESTAURANT LES VIGNES

APRÈS-MIDI DEUXIÈME CONFÉRENCE L’ART DU VERRE À LA FIN DE L’EMPIRE LUXE, VIRTUOSITÉ ET POUVOIR

Tarif journée complète (2 conférences et déjeuner) 60 €

Tarif 2 conférences 30 €

Tarif 1 conférence 15 €

Places limitées à 22 personnes pour le restaurant. .

6 Rue des Augustins Montpellier 34000 Hérault Occitanie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

For a long time, the end of the Roman Empire was told as a brutal collapse: barbarian invasions, burnt cities, puppet emperors and an ancient world engulfed in the din of battle.

L’événement JOURNÉE CONFÉRENCE LE CRÉPUSCULE DE L’EMPIRE ENTRE CRISE ET LUXE Montpellier a été mis à jour le 2026-01-14 par 34 OT MONTPELLIER