Journée consacrée à l'anniversaire des 150 ans la mort de la Comtesse d'Héricourt, créatrice du musée de La Fère La Fère samedi 15 novembre 2025.

5 Rue du Général de Gaulle La Fère Aisne

2025-11-15 11:00:00

2025-11-15

– A 11h, en Salle du conseil de la Mairie

Conférence sur Gabrielle d’Héricourt de Valincourt, créatrice du musée de La Fère par Éléonore Dérisson, historienne de l’art et chargée des Collections à la Fondation des Artistes

Durée environ 1h, entrée libre et gratuite, accessible aux personnes à mobilité réduite

– A 14h30, puis 16h, au Musée Jeanne d’Aboville

Visite-concert musique du temps de la Comtesse

Duo de guitares avec Agnès Léger et Baptiste Reboul

Durée environ 40 mn, Entrée 5€, sur réservation uniquement, non-accessible aux personnes à mobilité réduite

– A 18, dans la salle de bal de mairie,

Concert Vivaldi par l’ensemble les Musiciens de Mademoiselle de Guise

Durée environ 1h, entrée gratuite dans la limite des places disponibles, accessible aux personnes à mobilité réduite.

5 Rue du Général de Gaulle La Fère 02800 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 56 71 91

