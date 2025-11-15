Journée consacrée à l’anniversaire des 150 ans la mort de la Comtesse d’Héricourt, créatrice du musée de La Fère La Fère
Journée consacrée à l’anniversaire des 150 ans la mort de la Comtesse d’Héricourt, créatrice du musée de La Fère
5 Rue du Général de Gaulle La Fère Aisne
Début : 2025-11-15 11:00:00
fin : 2025-11-15
– A 11h, en Salle du conseil de la Mairie
Conférence sur Gabrielle d'Héricourt de Valincourt, créatrice du musée de La Fère par Éléonore Dérisson, historienne de l'art et chargée des Collections à la Fondation des Artistes
Durée environ 1h, entrée libre et gratuite, accessible aux personnes à mobilité réduite
– A 14h30, puis 16h, au Musée Jeanne d'Aboville
Visite-concert musique du temps de la Comtesse
Duo de guitares avec Agnès Léger et Baptiste Reboul
Durée environ 40 mn, Entrée 5€, sur réservation uniquement, non-accessible aux personnes à mobilité réduite
– A 18, dans la salle de bal de mairie,
Concert Vivaldi par l'ensemble les Musiciens de Mademoiselle de Guise
Durée environ 1h, entrée gratuite dans la limite des places disponibles, accessible aux personnes à mobilité réduite
+33 3 23 56 71 91
