Journée Consommer et coopérer autrement #8 Valence

Journée Consommer et coopérer autrement #8

Place Saint-Jean et rue Gaston Rey Valence Drôme

Début : 2026-03-08 09:00:00

fin : 2026-03-08 17:00:00

2026-03-08

Consommer et coopérer autrement l’évènement qui fait sa fête à la transformation écologique !

C’est, comme à chaque fois, un vide grenier. L’occasion de faire du tri chez soi, et de profiter de l’arrivée du printemps pour faire un grand ménage !

Place Saint-Jean et rue Gaston Rey Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 50 64 21 87 videgrenie@lecausetoujours.fr

English :

Consommer et coopérer autrement the event that celebrates ecological transformation!

As always, it’s a garage sale. It’s an opportunity to sort out your home, and take advantage of the arrival of spring to do some spring cleaning!

