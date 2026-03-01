Journée Consommer et coopérer autrement #8 Valence
Journée Consommer et coopérer autrement #8 Valence dimanche 8 mars 2026.
Journée Consommer et coopérer autrement #8
Place Saint-Jean et rue Gaston Rey Valence Drôme
Début : 2026-03-08 09:00:00
fin : 2026-03-08 17:00:00
2026-03-08
Consommer et coopérer autrement l’évènement qui fait sa fête à la transformation écologique !
C’est, comme à chaque fois, un vide grenier. L’occasion de faire du tri chez soi, et de profiter de l’arrivée du printemps pour faire un grand ménage !
.
Place Saint-Jean et rue Gaston Rey Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 50 64 21 87 videgrenie@lecausetoujours.fr
English :
Consommer et coopérer autrement the event that celebrates ecological transformation!
As always, it’s a garage sale. It’s an opportunity to sort out your home, and take advantage of the arrival of spring to do some spring cleaning!
