Journée continue au Pétassou, vestiaire solidaire Castels et Bézenac

Journée continue au Pétassou, vestiaire solidaire

2167 Route de Beynac Castels et Bézenac Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06 13:00:00

fin : 2025-12-06 16:00:00

Date(s) :

2025-12-06

Ouverture journée continue au Pétassou, vestiaire solidaire dans son nouveau local de Castels et Bézenac.Le atin de 9h à 12h avec rdv par sms au 06 25 97 80 76 et l’après midi de 13h à 16h sans rdv. Les dons de textiles sont toujours acceptés tous les samedis matin ou en semaine sur rdv.

2167 Route de Beynac Castels et Bézenac 24220 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 25 97 80 76

English : Journée continue au Pétassou, vestiaire solidaire

Open all day at the Pétassou changing room in Castels et Bézenac: mornings from 9am to 12pm by appointment by sms to 06 25 97 80 76 and afternoons from 1pm to 4pm without appointment. Textile donations are still accepted every Saturday morning or by appointment during the week.

