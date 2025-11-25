Journée contre les violences faites aux femmes Pontarlier

Journée contre les violences faites aux femmes

Théâtre Bernard Blier Pontarlier Doubs

Début : 2025-11-25 10:00:00

fin : 2025-11-25 17:00:00

2025-11-25

Organisé par l’association Travail et Vie.

Journée de sensibilisation pour tous informer autour des violences faites aux femmes. L’objectif est de faire connaître les dispositifs existants sur notre territoire pour que chacun puisse les activer en cas de besoin.

Entrée libre. .

Théâtre Bernard Blier Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 08 04 60 67 fildariane@travailetvie.fr

