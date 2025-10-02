Journée conversationnelle sur l’âgisme Maison de la Conversation Paris

Journée conversationnelle sur l’âgisme Maison de la Conversation Paris jeudi 2 octobre 2025.

Journée conversationnelle sur l’âgisme

Format : Rencontre & échanges

– Une journée conviviale pour partager approches et réflexions autour de l’âgisme.

– Dans le cadre de la Semaine Bleue, cette rencontre vise à créer un espace de dialogue entre participants et intervenants pour réfléchir ensemble au vieillissement et aux discriminations liées à l’âge.

Une journée d’échanges durant la Semaine Bleue pour réfléchir ensemble à l’âgisme et au vieillissement.

Le jeudi 02 octobre 2025

de 09h00 à 18h00

gratuit

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-10-02T12:00:00+02:00

fin : 2025-10-02T21:00:00+02:00

Date(s) : 2025-10-02T09:00:00+02:00_2025-10-02T18:00:00+02:00

Maison de la Conversation 10, rue Maurice Grimaud 75018 Paris

https://www.eventbrite.fr/e/journee-conversationnelle-sur-lagisme-tickets-1711225604849?aff=QFAP communication@maisondelaconversation.org