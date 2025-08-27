Journée conviviale Sainte-Geneviève-des-Bois
Journée conviviale Sainte-Geneviève-des-Bois mercredi 27 août 2025.
26 Rue du Pont de Pierre Sainte-Geneviève-des-Bois Loiret
Début : 2025-08-27 11:00:00
fin : 2025-08-27 17:00:00
2025-08-27
Journée conviviale avec l’association Partage au 26 le Pont de Pierre, ouvert à tous. Apporter de quoi partager un repas, du matériel pour des animations. .
26 Rue du Pont de Pierre Sainte-Geneviève-des-Bois 45230 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 52 03 61 20 associationpartagesgb@gmail.com
English :
A convivial day
German :
Geselliger Tag
Italiano :
Una giornata conviviale
Espanol :
Un día de convivencia
