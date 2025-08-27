Journée conviviale Sainte-Geneviève-des-Bois

Journée conviviale Sainte-Geneviève-des-Bois mercredi 27 août 2025.

26 Rue du Pont de Pierre Sainte-Geneviève-des-Bois Loiret

Début : 2025-08-27 11:00:00

fin : 2025-08-27 17:00:00

2025-08-27

Journée conviviale avec l’association Partage au 26 le Pont de Pierre, ouvert à tous. Apporter de quoi partager un repas, du matériel pour des animations. .

26 Rue du Pont de Pierre Sainte-Geneviève-des-Bois 45230 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 52 03 61 20 associationpartagesgb@gmail.com

English :

A convivial day

German :

Geselliger Tag

Italiano :

Una giornata conviviale

Espanol :

Un día de convivencia

