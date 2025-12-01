Journée coquillages au Domaine Vallon des Glauges Voie d’Aureille Eyguières

Journée coquillages au Domaine Vallon des Glauges

Samedi 20 décembre 2025 de 11h à 15h. Voie d’Aureille Domaine Vallon des Glauges Eyguières Bouches-du-Rhône

Le Domaine ODDO Vallon des Glauges à Eyguières vous invite à sa journée coquillages, le samedi 2 0décembre de 11h à 15h !

À l’approche des fêtes, le domaine ODDO Vallon des Glauges vous convie à sa 1ère journée coquillages au cœur du vignoble.



Venez déguster de délicieux coquillages, proposés par un food truck, accompagnés des vins du domaine.



Rendez-vous dès 11h pour profiter d’un moment de convivialité, animé par notre DJ partenaire.



Entrée gratuite, sans réservation

Service du vin au bar



Places en nombre limité premier arrivé, premier servi .

Voie d’Aureille Domaine Vallon des Glauges Eyguières 13430 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 59 81 45

English :

The ODDO Vallon des Glauges estate in Eyguières invites you to its shellfish day on Saturday 2 December from 11am to 3pm!

